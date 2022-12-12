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العقوبات شملت ايضا نواب في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين والعمال ونواب سابقين بالبرلمان ورئيس مؤسسة حقوق الانسان البريطانية

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

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