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تشييع جثمان المدافع عن الأمن الشهيد حسن مختار زاده في مدينة قم المقدسة

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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