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الصحة الايرانية تعلن من جديد : لا وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

الصحة الايرانية تعلن من جديد : لا وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن "صفر" وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم - ايران

وسجلت الوزارة، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، 55 اصابة جديدة؛ حسب نتايج الفحوصات التي جرت منذ امس ولغاية اليوم على صعيد البلاد.

ولفت التقرير، الى ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بكورونا في ايران بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و560 الفا و217 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و658 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و335 الفا و537 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و89 الفا و390 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.

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