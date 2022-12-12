قمة افتراضية لمجموعة السبع اليوم مكرسة لأوكرانيا

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ويشارك قادة هذه الدول السبع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا واليابان، في هذه القمة.

ويعقد المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع خلال السنة الحالية، مؤتمراً صحافياً في برلين عند الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش في برلين.

وأجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، محادثات على حدة مع نظيريه الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون تحضيرا لهذه القمة، فضلاً عن مؤتمر لدعم أوكرانيا ينظم الثلاثاء في باريس.

وأفاد قصر الإليزيه أن "رؤساء دول وحكومات ووزراء" 47 دولة سيشاركون في المؤتمر وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وجدد الرئيس الأميركي الأحد دعمه لأوكرانيا على ما أوضح البيت الأبيض.