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عز الدين: المقاومة هي الخيار الأوحد وأقصر الطّرق لتحرير الأرض

عز الدين: المقاومة هي الخيار الأوحد وأقصر الطّرق لتحرير الأرض
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، أنّ المقاومة وفلسطين توأمان متلازمان لا انفكاك بينهما وهما كالروح التي تسكُن الجسد لا يفترقان".

العالم-لبنان

ولفت عز الدين إلى أنّ "كل إتفاقات التطبيع سقطت في مشهدٍ واحد شاهدناه في "بطولة كأس العالم" كيف رفرفت الأعلام الفلسطينية مع الإنتصار للقضية الفلسطينية وشعبها"، مشددا على "ان المقاومة هي الخيار الأهم والأجدى والأوحد وأقصر الطّرق لتحرير الأرض واستعادة الكرامة"، ومشيرا الى ان "هذه المقاومة كان الشيخ واحداً من مؤسسيها وقاتل العدو ببندقيته وقلمه معاً، لذلك عندما نصف هذه المقاومة فهي مقاومة عارفة عالمة مبصرة".

وختم قائلا: "نُخبِرك اليوم أيها الشيخ العزيز بأن المقاومة باتت أقوى من لحظة رحيلك ونبشّرك بأنها استطاعت أن تنتزع الحقوق من البحر من الغاز والنفط وحمت هذه الثروة وهي باقية على نهجك ونهج الشهداء والمجاهدين".

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