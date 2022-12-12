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اللواء سلامي: الحرس الثوري يعرف كيف يواجه العدو في جميع المجالات

اللواء سلامي: الحرس الثوري يعرف كيف يواجه العدو في جميع المجالات
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، ان الحرس الثوري اليوم يعرف كيف يواجه العدو في جميع المجالات.

العالم - ايران

وفي كلمة له، قال اللواء سلامي، دخل جميع أعدائنا إلى الساحة في المرحلة الراهنة لهزيمة الثورة الإسلامية، لكن رغم امتلاكهم كل الأدوات، إلا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء ضدنا.

واضاف، ان الطرق البرية والجوية والبحرية مغلقة أمام الاعداء، وبعد علمهم بهذه القضية قاموا بغزو الفضاء الافتراضي والعقول والمعتقدات، وفي هذا المجال يجب علينا إحباط المؤامرات من خلال معرفة العدو والتوعية ومعرفة تكتيكات العدو النفسية والإعلامية.

وتابع، ان أصولنا هم الشعب من اجل مواجهة الاعداء، والحرس الثوري هو دائما خادم الشعب باعتباره الرصيد الرئيسي للثورة الإسلامية.

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