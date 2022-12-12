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متحدث الخارجية الصينية: دول مجلس التعاون بالخليج الفارسي وايران هما صديقانن للصين وعلاقات بكين مع هذين الطرفين ليست ضد اي طرف ثالث

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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