فعالية للقوى الإسلامية والوطنية في غزة مناصرة للأسرى

العالم - مراسلون

وذلك لتسليط الضوء على مصدر الوجع المتمثل بالإهمال الطبي، ومطالبة المنظمة الدولية الضغط على الاحتلال لوقف سياسية القتل المتعمد وإلزامه بالقانون الدولي

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل لمراسل قناة العالم: "لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام جريمة الإهمال الطبي الذي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد أسرانا خصوصا المرضى منهم داخل السجون الصهيونية وقد يطالهم الموت في أي لحظة، لذا نحن نطالب منضمات حقوق الانسان بالتدخل الفوري".

بدروه قال مسؤول ملف الأسرى في وزارة العدل الفلسطينية عبد الناصر ابو هولي: "اعتقال الاسرى واحتجازهم لفترات طويلة هذا اساسا مخالف للاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف".

الأسرى وليد دقة، وناصر ابو حميد، ويوسف مقداد الذي دخل عامه الأخير في الأسر، جميعهم تعرضوا لأبشع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، الى أن وصلت حالتهم الصحية الى وضع خطير للغاية، وضع يفرض على منظمة الصليب الأحمر إرسال لجان خاصة لمعاينة حالتهم وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأسرى

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني .. يوجد نحو 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، بينهم 30 أسيرا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة، وهو مايكشف مستوى الجريمة المستمرة بحق الأسرى

استمرار هكذا فعاليات تضامنية مع الاسرى في سجون الاحتلال جاءت بهدف فضح جرائم الاحتلال وتعريته أمام المنضمات الدولية المطالبة بالتحرك العاجل والخروج من ثباتها خاصة وكافة المعطيات المتعلقة بالاسرى المرضى تتجه الى مسار أكثر خطورة.

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