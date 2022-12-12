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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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سبورتي
فيديو
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انقلاب الصورة
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المشهد اليمني
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العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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ا ف ب: 3 قتلى و18 جريحا بهجوم على فندق في كابل
الخارجية الصينية:بكين تدعم تحسين العلاقات بين مجلس التعاون وايران في اطرا تعزيز استقرار المنطقة وهي مستعدة لادء دورها بهذا المجال
متحدث الخارجية الصينية: دول مجلس التعاون بالخليج الفارسي وايران هما صديقانن للصين وعلاقات بكين مع هذين الطرفين ليست ضد اي طرف ثالث
تشييع جثمان المدافع عن الأمن الشهيد حسن مختار زاده في مدينة قم المقدسة
العقوبات تشمل منع دخول المشار اليهم الى ايران وتجميد اصولهم المالية في ايران
العقوبات شملت ايضا نواب في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين والعمال ونواب سابقين بالبرلمان ورئيس مؤسسة حقوق الانسان البريطانية
العقوبات شملت قيادات عسكرية كرئيس الركان القوات البريطانية ومدير المخابرات الداخلية ومساعد الدفاع بشؤون غرب اسيا وشمال افريقيا
الخارجية الايرانية تعلن فرض عقوبات في اطار الاجراء المتقابل على مؤسسات وشخصيات اوروبية بينها مؤسسات مهمة تابعة للبحرية البريطانية
كنعاني: شهدنا بعض السلوكيات السيئة والتدخلات في الشأن الايراني وان ايران ردت بمواقف حازمة وبنفس المستوى
كنعاني: بشأن مواقف الدول الاجنبية تجاه التطورات الاخيرة في ايران فنحن نرفض التدخل في الشأن الايراني ونعتبره يتناقض مع ميثاق واليات الامم المتحدة
فيديو غرافيك:
اقتحام جنين.. إستشهاد طفلة برصاص الاحتلال واشتباكات مع المقاومين
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الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش
استشهدت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما برصاص قوات الاحتلال بمدينة جنين اليوم الاثنين، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين.
العالم
-
فيديو غرافيك
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
فلسطین
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
قوات الاحتلال
جنين
المقاومين الفلسطينيين
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