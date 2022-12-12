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فيديو غرافيك:

اقتحام جنين.. إستشهاد طفلة برصاص الاحتلال واشتباكات مع المقاومين

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

استشهدت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما برصاص قوات الاحتلال بمدينة جنين اليوم الاثنين، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين.

العالم - فيديو غرافيك

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