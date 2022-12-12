شاهد.. سر علاقة زهرة التوليب وعملة البيتكوين في هلندا

العالم - خاص بالعالم

زهرة التوليب في هولندا وعملة البيتكوين الرقمية، تجمعهمها وبحسب البعض صفة الفقاعة الاقتصادية والمالية لكن شركة زهور هولندية قرب أمستردام حاولت جمعهما للعمل معا.

وصارت تستخدم أجهزة تعدين 'بيتكوين' التي يتم تشغليها عبر الطاقة الشمسية لتدفئة البيوت المحمية لأزهار التوليب لتحقق بذلك هدف زراعة الزهور وتعدين العملة الرقمية في وقت واحد.

وقال دانييل كونينغ وهو مزارعة زهور: "أهم شيء هو توفير الغاز الطبيعي. لذا فإن كل الطاقة التي تستخدم لتعدين البيتكوين تكون من الطاقة الشمسية ونوفر الغاز المستخدم، نعتقد أننا سنوفر الكثير من الغاز باستخدام هذا الحل لتأمين الحرارة المطلوبة للدفيئة".



فتكاليف الطاقة الباهظة دفعت بعض الشركات الزراعية الهولندية التي غالبا ما تعتمد على الخيم الزراعية إلى التوقف عن العمل وأدت الى إفلاس شركات أخرى هذا فضلا عن تأثير الصناعة الزراعية على تغير المناخ.

أما بالنسبة لتعدين العملات المشفرة فيتطلب الأمر كميات هائلة من الكهرباء لتشغيل أجهزة الكمبيوتر مما يؤدي إلى إحداث تأثير بيئي وسط الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ.



وقال بيرت دي غروت وهو صاحب عمل بيتكوين: "هذه العملية في الواقع سلبية الكربون، لذا فإننا نخفض الغاز الطبيعي ونستخدم الكهرباء المتجددة مما يعني أنه أفضل للبيئة".



ويتم بيع زهور التوليب عبر الإنترنت مقابل عملة البيتكوين من خلال شركة بيتكوين بلويم. هذا فيما يعاني قطاع العملات المشفرة حاليا من انهيار في البورصة الرئيسية.

يذكر أن حب هولندا لزهور التوليب في القرن الـ17 تسبب في حدوث أول انهيار لسوق الأوراق المالية هناك ولم يقتصر تداول التوليب على النقود بل تمت مقايضتها بالأراضي والمواشي والبيوت.