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سلطة الطيران المدني في ايران تعلن عن احباط محاولة مجموعة "انونيموس" اختراق الموقع الالكتروني لمطار الامام الخميني

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

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