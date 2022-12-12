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بوريل: الاتهامات بالفساد في البرلمان الأوروبي 'مقلقة للغاية'

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، أنّ «الاتهامات الخطرة» الموجّهة إلى نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية، إيفا كايلي، التي سُجنت في بروكسل، أمس، بشبهات فساد وغسل أموال، «مقلقة للغاية».

العالم ـ أوروبا

وقال لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إنّ «هذه المعلومات مقلقة للغاية»، مشيراً إلى أنّ «التحقيق جارٍ ونحن نتابعه»، وواصفاً الاتهامات بأنها «خطرة للغاية».

وكان قد أعلن رئيس هيئة مكافحة غسيل الأموال اليونانية تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد .

وأوضح المسؤول أن الإجراء الذي يطال أيضا المقربين من النائبة الأوروبية، يشمل الحسابات المصرفية والخزنات والشركات وأي اصول مالية أخرى.

من جهتها وصفت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي بالخطرة جدا.

هذا وأكد وزير الخارجية الأيرلندي، سايمن كوفيني، أنّ ما حصل هو بمثابة «فضيحة يجب أن نكشف الحقيقة عنها لضمان عدم تكرارها»، مضيفاً: «يجب إجراء تحقيق كامل وشفاف من أجل تفسير ما حدث».

يأتي هذا بعدما أوقفت كايلي وسُجنت إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم نائب أوروبي سابق، في إطار تحقيق يجريه قاضٍ بلجيكيّ، بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير في قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسية.

وأكد مصدر قضائي العثور على «أكياس مليئة بالأوراق النقدية» في شقة النائبة الاشتراكية الأوروبية.

ومن المقرّر مناقشة القضية، اليوم، في اجتماع لرؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، خلال افتتاح الجلسة العامة التي تُنظّم في ستراسبورغ.

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