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هنية: الانتخابات في الكيان أخرجت أسوأ ما في الصهيونية والحكومة المرتقبة تشكل تهديدات استراتيجية على القدس ومسألة الاستيطان

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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