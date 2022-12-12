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ترکیا
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باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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هنية: أهد التحديات التي نواجهها في ذكرى انطلاقة حماس هي حماية القدس وتحرير الأسرى وكسر الحصار ععن غزة والاحتفاظ بحق العودة
هنية: إذا اعتقدت الحكومة الصهيونية القادمة أنها قادرة على تنفيذ مخططاتها في القدس والضفة فهي واهمة وإن الضفة ستتحول إلى نار في وجه المحتل
هنية: الانتخابات في الكيان أخرجت أسوأ ما في الصهيونية والحكومة المرتقبة تشكل تهديدات استراتيجية على القدس ومسألة الاستيطان
هنية: نحن وشعبنا من يبني المعادلات بالضفة الغربية بالصمود وعنفوان المقاومة
هنية: هذه المرحلة بالضفة ستشهد مزيدا من الصمود والمقاومة وشعبنا بالضفة لا يمكن أن يرضخ لسياسات العدو
هنية: حماس والقسام بالضفة وعرين الأسود في نابلس وكتيبة جنين ومنفذو العمليات الفردية يظهرون أننا أمام مرحلة جديدة من المواجهة مع العدو
هنية: رغم كل المؤامرات تشهد الضفة اليوم مقاومة متصاعدة وحضورًا مؤثرًا في صمود الشعب الفلسطيني
هنية: تزامنت المؤامرة الصهيونية على الضفة مع التعاون الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال
اسماعيل هنية: الضفة الغربية تعرضت لمؤامرة كبيرة في محاولة لبسط النفوذ الصهيوني على القدس والضفة وتغيير المعالم وبناء المستوطنات والجدار
اسماعيل هنية: القدس ما زالت واحدة من الأمانات العظيمة التي تتحملها حـمـــــــاس وقد أشهرنا سيف القدس في وجه العدو من أجلها
هنية: أهد التحديات التي نواجهها في ذكرى انطلاقة حماس هي حماية القدس وتحرير الأسرى وكسر الحصار ععن غزة والاحتفاظ بحق العودة
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش
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