حظر اوروبي جديد على ايران بذريعة المسيرات وحقوق الانسان

العالم - ايران
وفقًا للوثيقة التي نشرها الاتحاد الأوروبي ، تمت إضافة 20 شخصا ومؤسسة واحدة ، بما في ذلك أعضاء من وسائل الإعلام ، إلى قائمة الحظر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما تم فرض حظر على 4 أشخاص و 4 مؤسسات فيما يتعلق بـالادعاء باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار في الحرب الاوكرانية.
والاشخاص والمؤسسة التي تم حرض الفرض عليهم هم ككالتالي :
-ميثاق الجبل
- علي رضواني
- امنه سادات ذبيح بور
- السيد أحمد خاتمي
- السيد مجيد مير احمدي
- السيد عبد الرحيم موسوي
- محسن بهرماني
- مرتضى جوكار
- مجيد سوري
- محسن كريمي
- علي رضا حيدرنيا
- أمان الله جرشاسبي
- بهمن ريحاني
- حبيب شهسواري
- محمد عبدالله بور
- سياوش مسلمي
- أحمد ذو القادر
- مرتضى كشكولي
- عيسى بيات
- محمد تقي أصلانلو
- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية