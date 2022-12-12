حظر اوروبي جديد على ايران بذريعة المسيرات وحقوق الانسان

العالم - ايران

وفقًا للوثيقة التي نشرها الاتحاد الأوروبي ، تمت إضافة 20 شخصا ومؤسسة واحدة ، بما في ذلك أعضاء من وسائل الإعلام ، إلى قائمة الحظر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما تم فرض حظر على 4 أشخاص و 4 مؤسسات فيما يتعلق بـالادعاء باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار في الحرب الاوكرانية.

والاشخاص والمؤسسة التي تم حرض الفرض عليهم هم ككالتالي :

-ميثاق الجبل

- علي رضواني

- امنه سادات ذبيح بور

- السيد أحمد خاتمي

- السيد مجيد مير احمدي

- السيد عبد الرحيم موسوي

- محسن بهرماني

- مرتضى جوكار

- مجيد سوري

- محسن كريمي

- علي رضا حيدرنيا

- أمان الله جرشاسبي

- بهمن ريحاني

- حبيب شهسواري

- محمد عبدالله بور

- سياوش مسلمي

- أحمد ذو القادر

- مرتضى كشكولي

- عيسى بيات

- محمد تقي أصلانلو

- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية