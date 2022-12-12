الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حظر اوروبي جديد على ايران بذريعة المسيرات وحقوق الانسان

حظر اوروبي جديد على ايران بذريعة المسيرات وحقوق الانسان
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم حظرا جديدا على الجمهورية الإسلامية بذريعة انتهاك حقوق الإنسان والاستخدام المزعوم للطائرات الإيرانية بدون طيار في الحرب الاوكرانية.

العالم - ايران

وفقًا للوثيقة التي نشرها الاتحاد الأوروبي ، تمت إضافة 20 شخصا ومؤسسة واحدة ، بما في ذلك أعضاء من وسائل الإعلام ، إلى قائمة الحظر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما تم فرض حظر على 4 أشخاص و 4 مؤسسات فيما يتعلق بـالادعاء باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار في الحرب الاوكرانية.

والاشخاص والمؤسسة التي تم حرض الفرض عليهم هم ككالتالي :

-ميثاق الجبل
- علي رضواني
- امنه سادات ذبيح بور
- السيد أحمد خاتمي
- السيد مجيد مير احمدي
- السيد عبد الرحيم موسوي
- محسن بهرماني
- مرتضى جوكار
- مجيد سوري
- محسن كريمي
- علي رضا حيدرنيا
- أمان الله جرشاسبي
- بهمن ريحاني
- حبيب شهسواري
- محمد عبدالله بور
- سياوش مسلمي
- أحمد ذو القادر
- مرتضى كشكولي
- عيسى بيات
- محمد تقي أصلانلو
- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

كنعاني يطالب المجتمع الدولي بالرد على سلوك استراليا المناوئ لحقوق الانسان

العداء الغربي لايران وصل لكرة القدم واصبح مخزيا!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صباغ: ما تعرضت له سورية سببه موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

حظر اوروبي جديد على ايران بذريعة المسيرات وحقوق الانسان

العميد اشتياني: اوكرانيا لم تقدم وثيقة على استخدام روسيا للمسيرات الايرانية

هنية: حماس منذ انطلاقتها حركة ثابتة في مواقفها السياسية

رئيس مجلس النواب اللبناني: سأبدا بالحوار عند انضاج الظروف المؤاتية

شاهد.. هل عين العدالة الدولية عوراء عن جرائم الاحتلال؟