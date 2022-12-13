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ساليفان: الولايات المتحدة لن تحاول إجبار دول إفريقيا على دعم نهجها تجاه أوكرانيا

ساليفان: الولايات المتحدة لن تحاول إجبار دول إفريقيا على دعم نهجها تجاه أوكرانيا
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، أن الولايات المتحدة لن تحاول إجبار دول إفريقيا على دعم النهج الأمريكي تجاه أوكرانيا.

العالم-الامريكيتان

وقال ساليفان للصحفيين، يوم الاثنين، عشية القمة الأمريكية الإفريقية: "نحن لا نجبر أحدا. ولا نفرض شروطا من خلال هذه القمة بشأن القرارات التي تتخذها دول ذات سيادة في هذا الشأن".

وجاء ذلك ردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تحذر الدول الإفريقية من أي عواقب في حال عدم دعمها للنهج الأمريكي تجاه الوضع في أوكرانيا.

وسأل الصحفيون ساليفان كذلك ما إذا كانت الخطط الأمريكية لاستثمار 55 مليار دولار في إفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة ترتبط بموقف الدول الإفريقية بشأن النزاع في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تعقد القمة الأمريكية الإفريقية في واشنطن خلال الفترة بين 13 و15 ديسمبر الجاري.

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