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محاولات فرنسية لتغطية سجل حقوق الانسان السعودي

الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

بينما تضع العديد من الدول إمكاناتها الإعلامية للتحريضِ ضد إيران وإثارة الإضطرابات فيها، تحاولُ بعضُ هذه الدول إخفاءَ سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان عبر نشاطات وفعاليات مختلفة.

العالم - هاشتاغ

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان كشفت في ندوة لها عن تورط أوروبي وفرنسي تحديدا في تغطية سجل حقوق الإنسان السعودي.

في سياقِ مواجهة موجة العنف والإضطرابات التي تثيرها مجموعات داخل إيران، أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق مجيد رضا رهْنَوَرْد الذي أُدين بقتل إثنين من قوات الأمن في مشهد أواخر الشهر الماضي. وانتشر فيديو يظهر رهنورد وهو يقوم بطعن عناصر قوات الأمن في أحد شوارع مشهد.

كثيرَةٌ هي المشاهِدُ والطرق التي يقدّم فيها الفلسطينيون شهداء في مواجهة الإحتلال. لكن ما عاشه شقيق الشهيد صدقي زكارنة مختلف تماما. شقيق الشهيد صدقي زكارنة أسرع لسحب جثمان أحد الشباب الذين استشهدوا برصاص جنود الإحتلال في جنين، ليتفاجئ أن الجثمان يعود لشقيقه. لحظة صعبة وثقتها عدسة الكاميرا.

مفاجآتٌ كثيرة شهدتها بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. لكن إحدى أكبر المفاجآت ما يفعله منتخب المغرب الذي وصل إلى الدور نصف النهائي بعد تغلُّبِهِ على منتخب البرتغال. منتخب المغرب قدَّمَ بفوزه إحدى أجمل وأكبر المفاجآت في البطولة.

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