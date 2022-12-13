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استشهاد أسير محرر بجريمة إطلاق نار في كفر قاسم!

استشهاد أسير محرر بجريمة إطلاق نار في كفر قاسم!
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أقدم مجهولون مساء أمس الاثنين على قتل الأسير المحرر إبراهيم الطوري بإطلاق النار عليه أمام منزله في كفر قاسم في الداخل الفلسطيني المحتل لعام 48.

العالم - فلسطين

ونقل الضحية الى المستشفى بحالة خطيرة، وسط عمليات الإسعاف، وفي المستشفى أعلن أقر الأطباء وفاته متأثرا بجروحه البالغة، بعد أن باءت محاولات الابقاء على حياته بالفشل.

ووصلت قوات الشرطة الى مسرح الجريمة، وقالت إنها باشرت التحقيق في ملابساتها، ولم يبلغ عن اعتقال ضالعين، علما أن خلفية الخلفية غير معروفة.

وأفرجت سلطات الاحتلال في الثاني عشر من شهر يوليو/تموز عام 2020، عن الأسير إبراهيم محمد الطوري (40 عاماً) من مدينة كفر قاسم في الداخل الفلسطيني المحتل بعد 16 عاماً من الأسر.

واعتقل الطوري عام 2004 حيث حكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 16 عاماً بتهمة التخطيط لاختطاف جندي.

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