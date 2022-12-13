العراق.. هذا ما تم التصويت عليه في الجلسة الاستثنائية للحكومة

العالم - العراق

نشرت ذلك وكالة الأنباء العراقية (واع) مساء أمس الاثنين، واضافت نقلا عن مصدر حكومي قوله، إن "أهم فقرات البرنامج الحكومي المصوت عليها في الجلسة الاستثنائية تضمنت توزيع 500 ألف قطعة سكنية مع قروض ميسرة، وإنشاء مدن سكنية جديدة كاملة الخدمات، فضلا عن فتح ستة مستشفيات كبرى في محافظات (بابل، النجف، ذي قار، كربلاء، ميسان، البصرة، تكريت)".

وأضاف، أن "البرنامج يشمل أيضاً إنجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة (البصرة 400 سرير، ميسان 400 سرير، الأنبار 200 سرير)، وبناء 2000 إلى 5000 مدرسة ضمن صندوق العراق للتنمية- قطاع التربية".

وتابع، "كما تتضمن الفقرات المصوت عليها البدء بشكل عاجل بمشروع متكامل لفك الاختناقات المرورية في بغداد بإنشاء أنفاق ومجسرات وجسور وتأهيل الطرق السريعة"، مؤكداً التصويت على إطلاق الرخصة الرابعة لتأسيس شركة اتصالات وطنية، تأخذ على عاتقها تحسين الخدمة وخفض أسعارها".

وبين، أن "البرنامج يهتم ايضاً بتحسين ورفع مفردات السلة الغذائية، وزيادة أعداد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة الإعانة، إضافة إلى زيادة القروض الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة وذلك بزيادة رأس مال الصندوق أربعة أضعاف عن مبالغه الحالية".



وأكد، أن "فقرات البرنامج الحكومي المصوت عليها تشمل ايضاً زيادة أعداد المعين المتفرغ لرعاية ذوي الإعاقة"، لافتا إلى تنفيذ حملة كبيرة ومستعجلة لصيانة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية (إنجاز المحطات الجديدة، نصب محطات متنقلة، استكمال مشاريع الطاقة الشمسية)".