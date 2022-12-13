مشاهد تفطر القلب لفلسطيني يُصدَم بجثمان أخيه الشهيد

العالم - فلسطين

شقيق الشهيد صدقي زكارنة أسرع لسحب جثمان أحد الشباب الذين استشهدوا برصاص جنود الإحتلال في جنين، ليتفاجئ أن الجثمان يعود لشقيقه. لحظة صعبة وثقتها عدسة الكاميرا.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً جداً مع هذه المشاهد.

وعلق "أنوار بن عربة" کاتباً:"والله لحظة ليس لها عنوان. ولكن عند الله تجتمع الخصوم".

وغرد "حامد عبد الرزاق":"ناس تعيش حياة عادية وناس تعيش تحت ظلال السيوف والمبادئ والدين وتدفع الثمن".

اما "فرح يحيى" فقالت:"حسبنا الله ونعم الوكيل. مشاهد قاسية. اقسم بالله اصبحت لا استطيع حتى قراءة الاخبار".