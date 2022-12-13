الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة جنود "هنود وصينيين" في اشتباك قرب الحدود

إصابة جنود
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

وقعت "إصابات طفيفة" بين جنود هنود وصينيين على طول "خط السيطرة الفعلية على الحدود بين البلدين يوم 9 ديسمبر الحالي، وفق بيان للجيش الهندي مساء الإثنين.

العالم - آسيا والباسفيك

وذكر الجيش الهندي إن الجنود أبلغوا في وقت سابق اليوم عن الاشتباك الذي وقع في مقاطعة "يانجتسي" المطلة على الحدود، والذي شهد اصابة حوالي 20 جنديًا هنديًا وعدد أكبر بكثير في الجانب الصيني، بحسب صحيفة "ذا هندو" الهندية.

وبحسب بيان الجيش الهندي: "وقعت مواجهات يوم 9 ديسمبر، حيث اشتبكت قوات جيش التحرير الشعبي بالقوات الصينية في قطاع تاوانغ، والذي تنازعته القوات الخاصة بطريقة حازمة وحازمة."

وأضاف "أدت هذه المواجهة إلى إصابات طفيفة لعدد قليل من الأفراد من الجانبين. وانسحبت القوات من كلا الجانبين على الفور من المنطقة."

وعقد قادة من الجانبين اجتماعاً لمناقشة الموضوع وفق آليات منظمة لاستعادة السلام والهدوء.

روابط ذات صلة

الصين تعرب عن مخاوفها من المناورات العسكرية بين الهند والولايات المتحدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

داخلية العراق: تم اكمال جميع تفاصيل عملية مسك الحدود مع تركيا وإيران

الغارديان تكشف تفاصيل تهديد بن سلمان، ولي عهد السابق لانتزاع العرش

مواطن سعودي ينتقد السياسات المقلوبة للنظام السعودي: تحريم ماهو حلال، وتحليل ماهو محرم + فيديو

شاهد.. مواطن سعودي يناشد علماء الدين في المملكة

عاملان يساهمان في ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان

لبنان.. الكتل تترقب جلسة الحوار التي دعا إليها بري