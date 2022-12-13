تحريم ماهو حلال، وتحليل ماهو محرم + فيديو

العالم- السعودية

وعلق "أبومسمار" على الفيديو قائلا" مواطن يخاطب العلماء ويطالبهم بقول كلمة الحق، وينكر عليهم تحريم ماهو حلال، وتحليل ماهو محرم ،،،،".

#التاريخ_المميز شاهد..

يذكر أنه تحول مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة السعودية إلى منصة علنية من أجل ترويج علني للشذوذ ودعم الانحلال في ظل تأكيد إدارة المهرجان عدم وجود أي رقابة على الأفلام المعروضة.

وسمح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، بمشاركة فيلم "القفطان الأزرق" الذي تدور قصته حول: خياط (متزوج منذ 25 عامًا) وشخص يعمل عنده في محل الخياطة فيُمارسان عمل قوم لوط.. وتتقبل زوجة الخياط الأمر بكل صدرٍ رحب.

ويبرز مراقبون أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي وما يتخلله من فضائح أفلامه، يندرج ضمن المخطط الخبيث والخطير لهدم الأخلاق وتجريف القيم ونشر المجون في بلاد الحرمين.

وقد شهدت النسخة الماضية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تجاوزًا للخطوط الحمراء باستضافة عشرات الإباحيين والإباحيات وعرض عدة أفلام تحوي مشاهد جنسية وتعري.

لكن يبدو أن النسخة الحالية تجاوزت المشاهد الجنسية (التي عجت بها عشرات الأفلام) لتنتقل لمرحلة جديدة من الترويج للشذوذ الجنسي في المملكة.

والجديد أيضًا أن الموضوع لم يعًد سرًا، فمحمد التركي، الرئيس التنفيذي للمهرجان قال لموقع Deadline Hollywood بعد سؤاله عن موقف المهرجان من عرض أفلام عن المـثلية بأنه: “ليس هناك أي رقابة، نحن نتخطى الحدود، ونعرض جميع أنواع الأفلام، ويسعدنا أننا قادرون على تحقيق ذلك”.

فيما برر مدير البرامج الدولية في المهرجان Kaleem Aftab عرض مثل هذه الأفلام بقوله “كل مجتمع به عيوب، والمهرجان يحاول تجاوز حدود المجتمع”.

كما أكدت صحيفة الغارديان السماح بعرض أفلام المثلية، واستضافة مجموعة من الممثلين والمخرجين المثليين، فيما أن السلطات لم تكتف بذلك بل عملت على تمويل بعض تلك الأفلام.

وبحسب الموقع الرسمي للمهرجان يتضمن عرض مجموعة أفلام الشذوذ مثل “القفطان الأزرق” الذي يتضمن عرض علاقة شـذوذ بين خياط وصانعه، رغم أن الخياط متزوج من 25 عامًا، ومع ذلك فإن زوجته تتقبل الأمر وتصفه بـ “سيد الرجال”.

ويعرض المهرجان أفلام العلاقات الجنسية بين الأطفال والمراهقين، مثل فيلم “صيف هادئ” الذي يعالج محتوى مراهقة تمارس الحب (الجنس) للتخلص من الضغوط الاجتماعية.

إلى جانب أفلام العلاقات الجنسية بين الأطفال والمراهقين، مثل فيلم “بحيرة الصقر” الذي يعالج تجربة الحب (الجنس) الأول بين صبي خجول في الـ 13 من عمره ومراهقة متسكعة تكبره بـ 3 أعوام.