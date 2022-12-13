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بدء اجتماع "التعاون الشامل بين إيران والصين" في طهران

بدء اجتماع
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

بدأ اجتماع "التعاون الشامل بين إيران والصين" اليوم الثلاثاء بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، ونائب رئيس الوزراء الصيني "خو تشون خوا"، في مجمع سعد آباد التاريخي- الثقافي بطهران.

العالم - ايران

وعقد هذا الاجتماع المشترك بين كبار المسؤولين ووفود سياسية واقتصادية من الصين وإيران بهدف متابعة "التعاون الستراتيجي الشامل على مدى 25 عاما" بين البلدين.

وأعلن مساعد الشؤون السياسية في ديوان رئاسة الجمهورية "محمد جمشيدي"، في تصريح له أمس الاثنين، أن نائب رئيس الوزراء الصيني "خو تشون خوا" سيقود وفدا رفيع المستوى إلى طهران، لحضور الاجتماع المشترك مع نائب الرئيس الإيراني"محمد مخبر"، حيث سيتم استعراض السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات الثنائية.

ولفت "جمشيدي"، إلى أنه سيتم خلال الاجتماع أيضا، مناقشة آليات تنفيذ "خطة التعاون الشامل على مدى 25 عاما" الموقعة بين إيران والصين، فضلا عن التنويه إلى ضرورة احترام الثوابت المبدئية والمعايير الدولية بما في ذلك، وحدة أراضي الدول، لكونه محط اهتمام خاص لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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بدء اجتماع "التعاون الشامل بين إيران والصين" في طهران

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