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البخيتي يتحدث عن الخدمات التي قدمها 'العليمي' لدول العدوان

البخيتي يتحدث عن الخدمات التي قدمها 'العليمي' لدول العدوان
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

كتب عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله "محمد البخيتي" في تغريدة على تويتر عن الخدمات التي قدمها رشاد العليمي "رئيس ما يسمي بالمجلس القيادة الرئاسي" لدول العدوان.

العالم- اليمن

وجاء في تغريدة " البخيتي": " الخدمات التي قدمها رشاد العليمي لدول العدوان لا تكاد تذكر بالمقارنة بالخدمات التي قدمها علي محسن الاحمر وعيدروس الزبيدي الذان قادا مئات الاف اليمنيين إلى الموت في سبيلها إلا أنهما يرزحان اليوم تحت الإقامة الجبرية مع معونيهم بعد أن انتهى دورهما من أجل إتاحة المجال للعليمي".

في سياق آخر قال محمد البخيتي، ان تعيين عبدالله العليمي والداعري كان بهدف ارضاء الاصلاح، لكن سياسة العصى والجزرة التي تستخدمها دول العدوان مع عملائها باتت اقوى من اي انتماء.

وأضاف البخيتي، في تغريدة على تويتر: "توقيع الامارات على اتفاق مكافحة الارهاب لشرعنة اي استهداف مستقبلي لحزب الاصلاح تم مع شخص محسوب على الاصلاح".

وتابع: "من يبيع وطنه سيبيع اي شيء".

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