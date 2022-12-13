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الليكود يتوقع اتفاق تطبيع مع السعودية العام المقبل

الليكود يتوقع اتفاق تطبيع مع السعودية العام المقبل
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

قال عضو الكنيست الصهيوني داني دانون من حزب الليكود، في منتدى دولي لاتفاقات أبراهام للتطبيع، إنه يتوقع رؤية اتفاق بين الكيان والسعودية في العام المقبل.

العالم - الإحتلال

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن المبعوث الأممي السابق دانون، تأكيده أن تقييمه "يستند إلى محادثات " أجراها مؤخرًا، دون الإشارة إلى جهود محددة جارية.

وأضاف أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيضع توسيع اتفاقيات إبراهام كأحد أولوياته"، مشددًا على أن رئيس الوزراء المقبل المفترض سيجعل الإمارات أول محطة دولية له عند توليه منصبه.

والجمعة، أعلن رئيس الاحتلال الإسرائيلي، اسحق هرتسوغ، منح رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مهلة إضافية من عشرة أيام لتشكيل حكومته مع حلفائه من اليمين المتطرف وأحزاب دينية.

وكان نتنياهو طلب من رئيس الكيان، مساء الخميس، قبل أقل من ثلاثة أيام من استحقاق 11 كانون الأول/ ديسمبر لإعلان تشكيلته الحكومية، تمديد المهلة أسبوعين، فاستجاب هرتسوغ للطلب جزئيا.

وكلف نتنياهو في 13 من الشهر نفسه تشكيل حكومة في مهلة 28 يوما، مع إمكانية طلب مهلة إضافية من 14 يوما.

وفي أيلول/ سبتمبر 2020، وقعت سلطات الاحتلال اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل أن تنضم المغرب إلى الاتفاقية بعد أشهر.

وفي تموز/ يوليو، أعلنت السعودية أن مجالها الجوي سيكون مفتوحا أمام جميع الطائرات التجارية، في إشارة إلى الكيان "الإسرائيلي"، رغم تأكيدها مرارا أنها ملتزمة بقرار جامعة الدول العربية، بعدم إقامة علاقات مع الاحتلال إلا بعد "حل النزاع العربي الإسرائيلي".

وباستثناء العلاقات الأمنية والدبلوماسية الحكومية والسياحة الإسرائيلية مع أبوظبي، لم تتحقق الآمال في انضمام دول عربية أخرى، خاصة السعودية، إلى الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في تطبيع العلاقات.

وبدلا من ذلك، انخفض الدعم الشعبي لاتفاقيات أبراهام في الدول العربية والإسلامية.

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