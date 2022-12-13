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العدوان السعودي على اليمن.. جرائم تفوق ما ارتكبه الاحتلال "الاسرائيلي" + فيديو

الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "أحرار الجنوب ضد تحالف الشر" في تويتر مقطع فيديو لناشط يمني يتحدث عن جرائم تحالف العدوان في اليمن.

العالم- السعودية

وجاء في التغريدة المرفقة بالفيديو: " ما ارتكبته السعودية بحق اليمن أسوأ بكثير من ما ارتكبته اسرائيل في حق لبنان وفلسطين وحق العرب"...

التفاصيل في الفيديو المرفق...

في سياق متصل نشر الناشط اليمني "أحمد الأشعف" في صفحته على تويتر مقطع فيديو لجرائم العدوان السعودي الأمريكي في مدينة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

وجاء في تغريدة " الأشعف": " صعدة المدينة التي اعلن العدوان انها منطقة عسكرية مشروعة قصفت باكثر من خمسين الف غاره قتل الاطفال والنساء بالالاف ولم نسمع احد حتي يذكرها في تقاريره من منظمات حقوق الانسان".

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العدوان السعودي على اليمن.. جرائم تفوق ما ارتكبه الاحتلال "الاسرائيلي" + فيديو