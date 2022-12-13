اعتراف اسرائيلي بفشل عملية نابلس ضد عرين الأسود

العالم - فلسطين

اذاعة الاحتلال لاسرائيلي كشفت تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية التي استهدفت قيادات من مجموعة 'عرين الأسود'.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن العملية كانت تستهدف فلسطينيين نفذا عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون منذ أكثر من شهرين ما أدى لمقتل جندي اسرائيلي من لواء جفعاتي.

ووفقًا للإذاعة فإن قوة خاصة تسللت إلى البلدة القديمة وحاولت محاصرة منزل كان بداخله اثنان من نشطاء 'عرين الأسود' وتم إطلاق قذائف تجاه المنزل الذي تحصنوا به، إلا أنهم تمكنوا من الفرار، وفشلت العملية.

الفشل الأمني للاحتلال يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني في مناطق متفرقة من الاراضي الفسطينية المحتلة.

الاحتلال ومع ساعات الصباح الأولى شن حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامه منازل الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

حملة الاعتقالات تركزت في الخليل، ومخيمِ عقبة جبر في أريحا، ومخيم الدهيشة وبلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، وبلدة كفر نعمة غرب رام الله، وقريتي رمانة وفقوعة وبلدة سيلة الحارثية في مدينة جنين وبلدة طمون في طوباس، وبلدة عزون شرق قلقيليا.

حملة الاقتحامات هذه أسفرت عن اعتقال أكثر من عشرين فلسطينييا بينهم أسرى سابقون.

وفي شمال غرب مدينة القدس المحتلة أقدمت جرافات الاحتلال على هدم أحد الأبنية ومنشآت زراعية في بلدة الجيب.

هذه الانتهاكات لن تكون الأخيرة في سلسلة جرائم الاحتلال في ظل الصمت الإقليمي والدولي.