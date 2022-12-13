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المركزي الايراني: ديون إيران الخارجية تنخفض 24 بالمئة

المركزي الايراني: ديون إيران الخارجية تنخفض 24 بالمئة
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أظهرت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الإيراني انخفاض ديون البلاد الخارجية 24 بالمئة في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية.

العالم - ايران

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن ديون إيران الخارجية انخفضت الى 6.579 مليار دولار، حيث شملت 4.693 مليار دولار ديونا طويلة ومتوسطة الأجل و1.887 مليار دولار ديونا قصيرة الأجل.

وأشارت إلى أن هذه الديون بحسب عملة اليورو تبلغ 6.673 مليار يورو، منها 4.736 مليار يورو ديون طويلة ومتوسطة، فضلا عن 1.915 مليار يورو ديون قصيرة.

وبينت إحصائيات البنك المركزي أن ديون ايران الخارجية حتى نهاية السنة المالية الفائتة والمنتهية 20 مارس/آذار 2022، كانت قد بلغت 8.675 مليار دولار ما يعكس انخفاضا بحجم هذه الديون في الشهور السبعة المذكورة.

وأوضح البنك الدولي ان ايران تعتبر من الدول اقل مديونية قياسا باجمالي ديون الدول النامية.

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