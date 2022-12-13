وقفة احتجاجية لعدم حذف عضوية إيران من هيئة المرأة في الأمم المتحدة + فيديو

العالم - إيران

عوائل الشهداء المدافعين عن المقدسات والأمن في إيران يجتمعون أمام مكتب الأمم المتحدة في طهران احتجاجاً على اقتراح أميركا حذف عضوية إيران من هيئة المرأة في المنظمة الدولية.

وقالت إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجابية لمراسل العالم: "جئنا إلى هنا للدفاع عن حقوقنا في المحافل الدولية، ومن هنا نعلن للدول المعادية أننا لن نسمح لأي شخص بانتهاك حقوق المرأة الإيرانية."

وقالت مشاركة أخرى: "كممثلات للمرأة المسلمة، إجتمعنا في هذا المكان ليس فقط للدفاع عن حقوق المرأة الإيرانية، بل للدفاع عن حقوق جميع النساء في العالم، التي تدمرها مؤامرات الحكومات الزائفة".

المشاركون اعتبروا أن هذا الإجراء لا يصب إلا في سياق السياسة العدائية التي تنتهج ضد إيران والتي تهدف لإثارة الفتنة، مشددين على أن حقوق المرأة في إيران ليست منتقصة.

وقالت إحدى المشاركات لمراسلنا: "في إيران لدينا رياضيات وعالمات وبرلمانيات، وتحققت جميع حقوق المرأة في إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية، ومن هذا المکان نعلن للدول الخبيثة أنها يجب أن تفكر في حق المرأة في بلادها."

وقالت أخرى: "الدول التي تسببت في الاضطرابات الأخيرة في إيران ليس لها الحق في اتخاذ قرارات للمرأة الإيرانية وحرمانها من حقوقها، وهي عضوية إيران في هيئة الأمم المتحدة للمرأة."

وشددت المشاركات أيضا على أن الثورة الإسلامية وانطلاقا من مبادئ الإسلام قد أعطت المرأة كل حقوقها المشروعة وحفظت لها كرامتها وعزتها.

صوت المرأة في إيران كان وما يزال حاضراً منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى اليوم، وهو صوت العزة والكرامة، وكل ما يشاع خلاف ذلك ليس إلا مجرد ضجيج.

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