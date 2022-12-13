الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الصينية: نحترم السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإيران

الخارجية الصينية: نحترم السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإيران
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد متحدث وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم الثلاثاء، أن الصين تحترم دائما السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإيران وتدعم جهود طهران لتأمين مصالحها الأساسية.

العالم - آسيا والباسفيك

وفي مؤتمر صحفي في بكين، لفت متحدث وزارة الخارجية الصينية الى ابرام اتفاقية لتطوير وتعزيز "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين، وأن تنفيذها انطلق مع بداية العام الحالي.

وأشار إلى "أن الصين مستعدة لتطوير التواصل والتنسيق مع إيران لدفع العلاقات الثنائية قدما".

وقال:" إن العلاقات بين الصين وإيران تقوم على "الصداقة التقليدية" والصين ستواصل العمل مع إيران من أجل التنمية القوية والمستقرة للتعاون العملي".

وأعرب عن ثقة بكين بأن زيارة نائب رئيس الوزراء إلى طهران ستلعب دورا إيجابيا في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران.

وقد بدأ نائب رئيس الوزراء الصيني خو تشون خوا، الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد أيام على القمة العربية الصينية في السعودية.

روابط ذات صلة

مخبر: إيران والصين لديهما موقف مشترك في مواجهة الأحادية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجامعة العربية تدعو 'الجنائية الدولية' لتحمل مسؤولتها أمام التصعيد الإسرائيلي

ذكرى انطلاقة 'حماس' الـ35 غدا.. حماس تندد بـــانتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية ضد أنصار المقاومة بالضفة

القوات العراقية تطلق عملية أمنية مشتركة في ديالى

امريكا ستعلن عن اختراق في الاندماج النووي قريبا!

الخارجية الصينية: نحترم السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإيران

خلال لقاء نائب رئيس الوزراء الصيني.. رئيسي: بعض مواقف الصين في المنطقة تسببت باستيائنا