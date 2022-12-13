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امريكا ستعلن عن اختراق في الاندماج النووي قريبا!

امريكا ستعلن عن اختراق في الاندماج النووي قريبا!
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

تستعد وزارة الطاقة الأمريكية، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، للإعلان عن "اختراق علمي كبير" حققه باحثوها في مجال الاندماج النووي، وهي تكنولوجيا يُنظر إليها على أنها مصدر ثوري بديل للطاقة.

العالم - الأميركيتان

ويعمل العلماء منذ عقود على تطوير الاندماج النووي - الذي يصفه مؤيدوه بأنه مصدر نظيف ووفير وآمن للطاقة يمكن أن يسمح للبشرية في نهاية المطاف بإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الذي يتسبب بأزمة المناخ العالمية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ورفضت وزارة الطاقة إعطاء أي تفاصيل محددة حول ما ستعلنه اليوم الثلاثاء، لكن صحيفة "فاينانشال تايمز" بريطانية، نشرت في نهاية الأسبوع تقريرًا أثار الكثير من الجلبة في المجتمع العلمي.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن باحثين في مختبر لورانس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا نجح لأول مرة في إنتاج "رصيد صافٍ من الطاقة" من الاندماج النووي، وهذا يعني إنتاج طاقة أكبر في التفاعل مما تم استخدامه في تفعيلها.

وقال الفيزيائي جيريمي تشيتندين من إمبريال كوليدج لندن إنه إذا تم تأكيد الإنجاز "فهي لحظة اختراق حقيقية مثيرة للآمال.. إنه يثبت أن الهدف المنشود منذ فترة طويلة، الاندماج الذي نتوق إليه، يمكن تحقيقه بالفعل".و-

وتستخدم محطات الطاقة النووية حول العالم حاليا الانشطار - الذي يقوم على شطر نواة ذرة ثقيلة لإنتاج الطاقة. أما الاندماج فيجمع بين ذرتين من الهيدروجين الخفيف لتكوين ذرة أثقل من الهيليوم ويُطلق كمية كبيرة من الطاقة خلال هذه العملية.

هذه هي العملية التي تحدث داخل النجوم، بما فيها الشمس.

وعلى الأرض، يمكن إثارة تفاعلات الاندماج عن طريق تسخين الهيدروجين إلى درجات حرارة قصوى داخل أجهزة متخصصة.

يستخدم الباحثون في مختبر لورانس ليفرمور الوطني منشأة الإشعال الوطنية الضخمة - تضم 192 ليزرا فائقة القوة موجهة جميعها إلى أسطوانة بحجم كشتبان مملوءة بالهيدروجين.

وقالت فاينانشال تايمز إن علماء مختبر لورانس ليفرمور الوطني أنتجوا مؤخرًا حوالي 2.5 ميجا جول من الطاقة في تفاعل اندماج نووي، أو نحو 120% من 2.1 ميجا جول استخدمها الليزر لبدء التفاعل.​

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