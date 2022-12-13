شاهد بالفيديو.. إكتفاء ذاتي يمني في تصنيع مدن الألعاب والترفيه

العالم - اليمن

بعيدا عن العدوان المتواصلة على اليمن منذ أكثر من 8 سنوات وعن الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي خلفها ذلك العدوان.. تعلوا ضحكات الأطفال ويعلوا صخبهم.. فهم يستمتعون بجولة ترفيهية وبألعاب الملاهي التي يحبونها، والأهم أنها ألعاب محلية الصنع.

فورش وعمّال اللحام اليمنيون في صنعاء اضطلعوا بالتحدي المتمثل في بناء مدن الترفية من الألف إلى الياء ابتداء من الكراسي المتحركة الدوارة والقطارات الكهربائية وصولا إلى الأراجيح في شكل القوارب.

ويقول محسن صالح دجنة صاحب ورشة لصناعة ألعاب الأطفال إنها مشابهة للمواصفات الايطالية، وأن التحكم فيها كله صناعي و أتوماتيك.

فزيادة الطلب إثر انتشار الحدائق ومراكز الترفيه بشكل كبير وزيادة الإنتاج المحلي كماً ونوعاً جذب الكثيرين إلى الاستثمار في مدن الترفيه بالعاصمة صنعاء ومدن أخرى.

أما لجهة الجودة والأمان فالعمال والفنيون أكدوا وصولهم لمرحلة اتقان صنع الألعاب بعد العديد من المحاولات والعمل الدؤوب.

فعلى الرغم من تواصل العدوان وبطشه وإحكام الحصار والتضييق على اليمن برا وبحرا وجوا، لكن العديد من اليمنيين أفرادا ومؤسسات كانت لهم مبادرات ونشاطات وافتتحوا العديد من المراكز الترفيهية والحدائق العامة، وخاصة في المناسبات والاعياد.

وغاية الجميع وكل ذلك هو تحدي العدوان وخلق فرص ومتنفس للترفيه وإسعاد العائلات اليمنية وخصوصا الأطفال.

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