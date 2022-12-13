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حرس الحدود الإيراني يعلن إحباطه عملية تهريب أسلحة بالقرب من حدود مدينة مريوان في محافظة كردستان غربي البلاد

الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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