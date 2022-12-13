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هشام شرف: الجمهورية الإسلامية الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني

هشام شرف: الجمهورية الإسلامية الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن هشام شرف عبدالله إن الجمهورية الإسلامية في إيران هي الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني وهو يواجه العدوان والحصار.

العالم - اليمن

وفي تصريح لقناة المسيرة اليمنية اليوم الثلاثاء، أشاد وزير الخارجية اليمني بموقف الجمهورية الإسلامية في إيران المساند للشعب اليمني، وقال إن إيران هي الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني وهو يواجه العدوان والحصار.

وعلق وزير الخارجية اليمني على بيان مجلس الاتّحاد الأوروبي بخصوص الملف اليمني، واصفا إياه بغير المستقل ويمثل التوجه الأمريكي مضيفا إن الهدوء الذي ينشده الطرف الأوروبي لن يتحقق الا بوقف العدوان ورفع الحصار والتسليم بالحقوق الأساسية لليمنيين.

وصرح: "إن الموقف الأوروبي غير مستقل وهو مجرد صدى للموقف الأمريكي"، معتبرا وصف البيان الأوروبي لمطالب صنعاء "وهي حقوق للشعب اليمني" بالمتطرفة بالأمر السخيف.

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هشام شرف: الجمهورية الإسلامية الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني

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