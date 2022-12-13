إعتداء معلمة أمريكية على طلاب مسلمين أثناء الصلاة تثير موجة غضب في تويتر

العالم - الأميركيتان

ونشرت وسائل إعلام أمريكية، أن الفيديو تسبب في موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي دفعت إدارة المدرسة لطرد المعلمة.

وأظهر الفيديو، عددا من الطلاب المسلمين في حالة سجود بينما تقاطعهم المعلمة قائلة: "هذا مكتبي وأنتم تفعلون هذا السحر؟ أنا أؤمن بالمسيح لذا سأقاطع ما يحدث". واجتازت المعلمة صفوف المصلين منتعلة حذاءها.

على إثر ذلك، أصدرت المدرسة بيانا أعلنت فيه عن إقالة المعلمة، ووصفت سلوكها بالعنصري، مشيرة إلى أن هذا الفيديو مقلق للغاية، مشددة في الوقت ذاته على أنها "لا تتسامح مع مثل هذا السلوك العنصري".

وقضت المحكمة العليا الأمريكية سابقا بأن المدارس الممولة من القطاع العام لا تقيم صلاة رسمية، ولكن الصلاة التي يقوم بها الطلاب والتي لا تقاطع حصص دراستهم محمية بموجب التعديل الدستوري الأول.