الكشف عن تورط الحكومة الهولندية بدعم المجموعات الإرهابية في سورية

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين على حسابها عبر موقع تويتر اليوم: “لقد اعترفت هذه اللجنة بأن الدعم الذي قدمته الحكومة الهولندية لما يسمى “مجموعات المعارضة المسلحة في سورية” يتعارض مع القانون الدولي، وأنه قد تم التلاعب بالرأي العام الهولندي لإخفاء حقيقة استخدام المواد المقدمة في القتال ووصولها إلى التنظيمات الإرهابية.

وأضافت الوزارة: “يضاف إلى ما سبق ما جاء في التقرير بشأن التعاون مع هذه التنظيمات الإرهابية، حيث أثبت هذا التقرير من جديد، صحّة ومصداقية ما دأبت سورية على قوله من أن الدول الغربية ومنها هولندا، قد قدّمت الدعم للإرهاب في سورية تحت عناوين مختلفة.

وختمت الخارجية بالقول: “إن سورية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة هذه الدول على كل انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وأن يتم وضع حدٍ لاستمرار هذه الدول باستخدام ذريعة محاربة الإرهاب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.