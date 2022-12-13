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وزارة الامن الايرانية: اعتقال 3 من الجناة الرئيسيين في عملية اغتيال الشيخ مولوي عبد الواحد ريجي امام جمعة مسجد الامام الحسين (ع) في زاهدان

الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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