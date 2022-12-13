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بسبب فعالية حركة 'حماس'..

إدارة المرور الفلسطينية تقرر إغلاق شوارع رئيسة في غزة غدا

إدارة المرور الفلسطينية تقرر إغلاق شوارع رئيسة في غزة غدا
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بغزة ، مساء اليوم الثلاثاء ، تنويها مهما للسائقين بشأن إغلاق عدد من شوارع المدينة غدا.

العالم - فلسطين

وقالت إدارة المرور والنجدة إن الإغلاق سيتم غدا الأربعاء، في الفترة ما بين الساعة 8:00 صباحا وحتى 4:00 عصرا.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، يوم أمس، مشاركة الجماهير يوم الأربعاء، في مهرجان انطلاقة الحركة بساحة الكتيبة ،معتبرا أنها "تمثّل استفتاء جديدا على المقاومة الفلسطينية، وانتصارا لحقوق الشعب الفلسطيني ودعما وإسنادا للثائرين في الضفة الغربية، وتعزيزا لثبات المقدسيين، وأهل الداخل في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وأوضح القانوع في تصريح صحفي، أنّ استعدادات حركة "حماس" جارية على قدم وساق لاستقبال الجماهير المهيبة على أرض الكتيبة من مختلف مناطق قطاع غزة بعد غدٍ الأربعاء الساعة 12 ظهرا في مشهد مهيب وغير مسبوق لإحياء عرس انطلاقتها الـــ35.

وقال القانوع: "إن حركة حماس تهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني بالمشاركة الفاعلة، والخروج والاحتشاد بكل قوة للانتصار للأقصى، ودعم أهلنا في الضفة، والتأكيد على التمسك بالحقوق والثوابت".

وتحتفي حركة "حماس" يوم الأربعاء بذكرى انطلاقتها الـ35، في مدينة غزة، فيما توقع مراقبون أن يشارك مئات الآلاف في المهرجان، فيما يُحظر في الضفة الغربية قيام الحركة بأي نشاطات سياسية احتفالية.

حيث أقدم عناصر أمن السلطة على توجيه مئات الاستدعاءات للطلبة الجامعيين والنشطاء وعناصر حركة حماس، موجها لهم تهديدات لمنع إقامة أي فعاليات.

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