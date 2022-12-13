تنكسيري: الأسلحة التي نستخدمها في المناورات تختلف عن أسلحتنا الحربية + فيديو

العالم – إيران

مشاهد المناورات الإيرانية التي يستعرضها حرس الثورة الإسلامية في إيران عند كل موسم تتجلى في كل مناسبة وطنية تحضرها شخصيات عسكرية وسياسية إيرانية، أو لدى كل تهديد تواجهه البلاد.

هكذا يطمئن حرس الثورة الإسلامية الشعب الإيراني على أمن البلاد ويصور لهم العزة، لكن كل الأسلحة التي يستخدمها حرس الثورة في تلك المناورات يقول قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري إنها ليست كتلك التي يجري استخدامها في الحرب، وإن طهران تمتلك صواريخ لا تخطر في بال الأميركيين، مؤكدا توجيه تسع صفعات لهم حتى الآن في البحر.

وصرح العميد تنكسيري قائلاً: "خلال فتره الدفاع المقدس لم يكن لدينا شيء، الأميركيون قالوا إننا وجهنا صفعة لهم آنذاك وذلك كان بسلاح 107 البحري الذي كان الأفضل لدينا.. الآن لدينا صواريخ لا تخطر على بالهم، مدى الصواريخ لدينا يبدأ من 10 كيلومترات وما فوق.. قتلنا حتى الآن أكثر من 50 أميركيا في البحر، الآن نحلق فوقهم بمسيراتنا ويطلبون الرجاء بأن لا نفعل لهم شيئا."

وأضاف العميد تنكسيري أن إيران استطاعت تثبيت صواريخ على قوارب بطول ستة وثمانية أمتار، وهو ما لم تستطع أي دولة تحقيقه، وقال إن الأميركيين والبريطانيين استسلموا أكثر من مرة للبحرية الإيرانية في مياه الخليج الفارسي.

وسبق للقوات الإيرانية المسلحة أن أظهرت قوة سلاحها ودوره المتنامي عبر مناورات واسعة لطائراتها المسيرة على امتداد مساحة البلاد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تدريب مشترك للطائرات المسيرة على مستوى القوى الأربع للجيش الإيراني، والمقر المشترك للدفاع الجوي.

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