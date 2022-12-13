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متحدث الخارجية الايرانية: لا يمر يوم على العالم حتى يسمع انباء استشهاد و إصابة و أسر أطفال وشبان فلسطينيين على يد الكيان الصهيوني العنصري

الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

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