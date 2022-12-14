الحقوق والحريات في البحرين وزيارة رئيس الكيان

العالم – أبناء الديرة

وسلط برنامج "أبناء الديرة"، الضوء على على وقاحة الموالين للنظام البحريني التي بلغت حدا لا يوصف حيث كتبت المطبعة في هالتغريدة التي نقل الناشط البحريني يوسف الجمري فيها ما قاقلته المطبعة عهدية احمد للصحيفة الصهيونية حيث غرد الجمري قائلا:" المطبعة عهدية أحمد في الجيروزليم بوست تقول ان زيارة رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي إلى المنامة كانت محل ترحيب مئات الآلاف في البحرين وان معظم الأصوات المنددة بالزيارة جاءت من الأحزاب السياسية المنحلة المتورطة في "محاولة الانقلاب" عام 2011 بدعم من "الحرس الثوري الإيراني".- بحسب تعبيرها-

وحول التطبيع العلني الحاصل مع الصهاينة والمطبعة عهدية احمد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينيين السابقة واستحضارها لنظرية المؤامرة.

أكد القيادي في المعارضة البحرينية الشيخ حسين الحداد أن مئات الآلاف من البحارنة الأصليين خرجوا لاستقبال رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ مشيرا الى أن الجمعيات السياسية تحتوي على مئات الآلاف من المؤيدين لها، منوها الى أن هذه الجمعيات المنحلة بتعسف من النظام البحريني هي التي تمتلك مؤيدين بمئات الآلاف من الشعب البحريني بسترزقون من وراء هذا النظام

كما تطرق البرنامج الى موضوع تحدث المسؤولين في البحرين حول انجازات في حقوق الانسانفيما كانت مأساة المعتقلين في البحرين قد بلغت أشدها

حيث بحث البرنامج في تثمين وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تميز مملكة البحرين بمنظومة متكاملة لحماية الحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والعدالة الجنائية، ونوه الوزير إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة في المجالات التنموية والحقوقية بموجب وثيقة "إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة"، وتنفيذ تعهداتها الطوعية بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان،".

ويستضيف برنامج" أبناء الديرة ":

-القيادي في المعارضة البحرينية الشيخ حسين الحداد

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