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تبادل لإطلاق النار في استراليا يسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم شرطيان

تبادل لإطلاق النار في استراليا يسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم شرطيان
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

قتل ستة أشخاص بينهم رجلا شرطة في العشرينيات من عمرهما خلال اشتباك مسلّح في ولاية كوينزلاند الأسترالية، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء.

العالم - اوروبا

وفي التفاصيل، تم استدعاء الشرطة للتحقيق في تقارير عن مفقودين في عقار تصطف على جانبيه الأشجار، وقال إيان ليفرز رئيس نقابة شرطة كوينزلاند: "بمجرد دخول الشرطة العقار، غمرتهم النيران ولم تتح لهم أي فرصة"، مضيفا أنه "تم إعدام رجلي شرطة بدم بارد".

وتم التعرف على المتوفيين، وهما راشيل ماكرو البالغة من العمر 26 عاما وماثيو أرنولد البالغ من العمر 29 عاما، وكان كلاهما من أفراد الشرطة، وقد بدآ للتو مسيرتهما المهنية.

وأوضحت قائدة شرطة كوينزلاند كاتارينا كارول، وهي تبكي وتطلع الجمهور على الأحداث "المؤلمة للغاية" قائلة: "لقد دفع هؤلاء الضباط أقصى تضحياتهم للحفاظ على مجتمعنا آمنا".

وعقب إطلاق النار الأولي، هرع فريق متخصّص بدعم جوي من الشرطة إلى مكان الحادث، حيث إنه بحلول الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي، لقي رجلان وامرأة حتفهم أيضًا.

وبالإضافة إلى الشرطيين أصيب بالرصاص خلال إطلاق النار جار يبلغ من العمر 58 عاما وقد "أُعلنت وفاته في مكان الحادث".

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تبادل لإطلاق النار في استراليا يسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم شرطيان

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