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رغم طلب الرئيس التشيكي.. وزير خارجيته يرفض نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة

رغم طلب الرئيس التشيكي.. وزير خارجيته يرفض نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

رفض وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي دعوة الرئيس ميلوش زيمان نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

العالم - اوروبا

وشدد ليبافسكي على أن السياسة الخارجية التشيكية تلتزم بقرارات مجلس الأمن وبالموقف الموحد للاتحاد الأوروبي تجاه هذه المسألة.

وأضاف في تصريح له اليوم إنه كوزير للخارجية للجمهورية التشيكية يحترم القانون الدولي الذي وفقه يتم وضع السفارات، مشيراً إلى أن بلاده تواجه العديد من التحديات الجيوسياسية الأساسية التي يتوجب على الحكومة الاهتمام بها.

وكان رئيس الحكومة بيتر فيالا قد عبر عن موقف مشابه، حيث قال إنه في الوقت الذي تترأس فيه تشيكيا رئاسة الاتحاد، وفي الوقت الذي تشهد فيه أوكرانيا حرباً، فإنه يتوجب على الحكومة معالجة تحديات أكثر أهمية الآن.

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رغم طلب الرئيس التشيكي.. وزير خارجيته يرفض نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة

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