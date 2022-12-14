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أكثر من 120 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة في عاصمة الكونغو الديمقراطية

أكثر من 120 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة في عاصمة الكونغو الديمقراطية
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

لقي أكثر من 120 شخصا في كينشاسا اليوم الثلاثاء حتفهم، في فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة على عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها الحكومة.

العالم - افريقيا

وإثر اجتماع أزمة، أعلن وزير الداخلية دانيال أسيلو الحداد الوطني ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة، حيث ألحقت الفيضانات أضرارا جسيمة بالممتلكات، وغمرت المياه الشوارع الرئيسية في وسط المدينة البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.

واجتاحت الفيضانات شوارع في منطقة غومبيه الراقية التي تضم وزارات وسفارات.

وأوضحت السلطات أن الضحايا سقطوا في مناطق وبلديات مختلفة في المدينة ولا سيما في الوديان حيث طُمرت المنازل بسبب انزلاقات التربة.

ومن بين القتلى تسعة أشخاص من نفس العائلة، بينهم أطفال، قضوا في انهيار منزلهم في منطقة بينزا ديلفو ببلدية نغاليما في كينشاسا.

والعديد من المساكن في كينشاسا منازل متداعية بنيت على منحدرات معرضة لخطر الفيضانات، فيما شبكات المجاري والصرف الصحي في المدينة لا تعمل بشكل جيد.

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أكثر من 120 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة في عاصمة الكونغو الديمقراطية

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