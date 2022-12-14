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ايران تنتقد الاستعراضات السياسية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان

ايران تنتقد الاستعراضات السياسية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

انتقد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أيرلندا سيمون كافوني، بعض الاستعراضات السياسية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان.

العالم - ايران

وناقش الوزيران امير عبداللهيان وكافوني، في هذه المكالمة الهاتفية التي جرت مساء الثلاثاء، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وانتقد وزير الخارجية الايراني بعض الاستعراضات السياسية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان.

ووجه امير عبداللهيان ، الشكر لإيرلندا على جهودها السابقة في المفاوضات لرفع العقوبات وقال: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية اذ تعلن استعدادها لاتفاق جيد ومستديم وقوي، تعتبر الدبلوماسية هي الطريق الصحيح، لكنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء والتي هي توفير مصالح الشعب.

من جانبه اشار وزير خارجية أيرلندا سيمون كافوني، في هذا الاتصال الهاتفي ، الى زيارته إلى طهران العام الماضي، مستعرضا وجهات نظر بلاده حول أهم القضايا الإقليمية والدولية على أجندة العلاقات بين البلدين.

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