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في محادثة هاتفية مع وزيرة خارجية بلجيكا؛

أمير عبداللهيان: العلاقات العريقة أساس مناسب لاستمرار التفاعل البناء بين إيران وبلجيكا

أمير عبداللهيان: العلاقات العريقة أساس مناسب لاستمرار التفاعل البناء بين إيران وبلجيكا
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

 اعتبر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، في اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية، العلاقات العريقة بين إيران وبلجيكا أساسًا مناسبًا لاستمرار التفاعل والحوارات البناءة بين البلدين.

العالم - ايران

وفي هذه المحادثة الهاتفية التي جرت مساء الثلاثاء، ناقش وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ونظيرته البلجيكية حاجة لحبيب ، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية المهمة.

واعتبر أمير عبداللهيان ، في هذه المكالمة الهاتفية ، العلاقات طويلة الأمد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبلجيكا أساساً مناسباً لاستمرار التفاعل والحوارات البناءة بين البلدين.

كما رحب بتنمية التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح الثنائية.

من جانبها أشارت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب ، إلى أهمية تاريخ العلاقات بين البلدين ودور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة ، وقالت: "استمرار اتصالاتنا وإدراكنا لحقائق ايران يمكنهما ان يلعبا دورًا مهمًا في خلق فهم صحيح للتطورات".

وناقش وزيرا خارجية البلدين وتبادل وجهات النظر حول أهم البنود المدرجة على أجندة العلاقات الثنائية ، بما في ذلك القضايا القنصلية.

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في محادثة هاتفية مع وزيرة خارجية بلجيكا؛ أمير عبداللهيان: العلاقات العريقة أساس مناسب لاستمرار التفاعل البناء بين إيران وبلجيكا

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