ميسي يصنع التاريخ وينفرد برقم قياسي

العالم - رياضة

ويعد لاعب باريس سان جيرمان صاحب أعلى عدد من الأهداف المسجلة للمنتخب اللاتيني في نهائيات المونديال.



وتمكن البرغوث من تسجيل هدف التقدم لمنتخب بلاده من ركلة جزاء في الشوط الأول في المباراة التي تجمعه بنظيره الكرواتي، في إطار منافسات الدور قبل النهائي من مونديال قطر 2022.



ورفع ميسي صاحب ال 35 عاما، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، والذي يخوض النسخة الخامسة له في بطولات كأس العالم، رصيده إلى 11 هدفا، ليفض الشراكة مع مواطنه باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف فقط.



وأضافت الشبكة أن ميسي أصبح أول لاعب أرجنتيني يسجل في 3 مباريات متتالية بأدوار خروج المغلوب من كأس العالم، علما بأنه لم يكن لديه أي هدف في المراحل الإقصائية طوال النسخ الماضية التي شارك بها في كأس العالم.

كما عادل ميسي رقم الأسطورة البرازيلي رونالدو، كأكثر من سجل وصنع في عدد مباريات بكأس العالم، منذ مونديال 1966 (13 مباراة).



وكان ليو قد عادل الرقم القياسي للمشاركات بالمباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بمشاركته في مواجهة نصف نهائي مونديال قطر ضد كرواتيا، والتي تعتبر المواجهة 25 له.