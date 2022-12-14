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هل سيحتفظ ديوك فرنسا باللقب في كأس العالم؟

الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

تأهل منتخب فرنسا الی منافسات نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 بعد ازاحة نظيره الانجليزي من دور الثماني مساء السبت الماضي.

العالم - رياضة

وتغلب منتخب فرنسا علی حساب نظيره الانجلتري بهدفين مقابل هدف ليضرب منتخب الديوك موعداً مع منتخب أسود الاطلس في الدور قبل النهائي.

هذا التأهل هو السابع للمنتخب الفرنسي عبر تاريخه الی نصف نهائي كأس العالم حيث سبق وخاض 6 مباريات في هذا الدور بالمونديال.

وبدأ منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بالفوز علی استراليا بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، ثم فاز علی الدانيمارك بهدفين لهدف فيما خسر امام تونس بهدف بلا رد، ليتأهل في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط.

وفي دور الـ16، فاز المنتخب الفرنسي علی بولندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليفوز في ربع النهائي علی انجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتسعی فرنسا بطلة كأس العالم 1998 و2018 لتكون ثالث منتخب يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد ايطاليا التي فازت بالبطولة في نسختي 1934 و1938 والبرازيل التي حصلت علی اللقب في عامي 1958 و1962.

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شاهد بالفيديو.. هل سيحتفظ ديوك فرنسا باللقب في كأس العالم؟