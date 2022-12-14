الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الإسلامية: على الأجهزة الأمنية معاقبة المجرمين ومقاضاتهم سريعا

الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القوات التركية تقصف قرى ريف الرقة

القوات الاميركية تدخل أسلحة متطورة الى ريف الحسكة

السيسي يصل إلى واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية

تونس.. انتخابات تشريعية في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة

السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقية عسكرية

قائد الثورة يعزي بوفاة وزير الطرق والتنمية الإيراني السابق