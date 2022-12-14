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وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيرلندي ينتقد التصرفات المسرحية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان

الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

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